Співробітники митниці в аеропорту "Бориспіль" затримали 24-дівчину, яка привезла з Мексики 66 пляшок елітного алкоголю, схованого у десяти валізах.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

"У багажі українки, що поверталася додому з Мексики, київські митники на "зеленому коридорі" виявили 66 пляшок елітного алкоголю", — йдеться у повідомленні.

За словами митників, 24-річна мандрівниця прилетіла в Україну з мексиканського міста Канкун транзитним сполученням через Туреччину.

"Після приземлення літака, дівчина обрала для проходження митного контролю "зелений коридор", засвідчивши цим про відсутність у неї товарів, які підпадають під обмеження чи заборони. Однак при митному контролі у 10 валізах дівчини митники виявили 66 пляшок алкогольних напоїв", — зазначили у пресслужбі Київської митниці.

Загалом митники вилучили 53 пляшки текіли, 6 мескалю та 7 — вина. За їхніми словами, дівчина віддала перевагу переважно елітним маркам текіли — Don Julio Real Anejo, Avion Reserva 44 Extra Anejo, Centinela Anejo Anos. Також вона намагалася ввезти вишукане вино з виноробні США Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon.

"Для прикладу, в українських магазинах пляшка текіли Don Julio Real Anejo коштує 29 тисяч гривень. А такої текіли у пасажирки була 31 пляшка", — зауважили правоохоронці.

Відповідно до правил, передбачених Митним кодексом, дівчині дозволили лишити лише одну пляшку текіли та три пляшки вина. Стосовно неї склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Співробітники митниці вилучили у дівчини решту алкоголю. За попереднім підрахунком, його вартість становить 970 тисяч гривень. Матеріали справи митниця передасть до суду, який винесе рішення по цій справі.

Що відомо

14 січня Служба безпеки заявила, що ліквідувала канал контрабанди брендових товарів із країн Європейського Союзу, який організував громадянин України, раніше внесений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

У грудні 2021 року у міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали пасажира, який намагався нелегально ввезти в Україну шість смартфонів "iPhone 13 Pro Max".

В аеропорту "Одеса" виявили партію незадекларованих iPhone 13 Pro Max на суму понад 7 мільйонів гривень. Їх з ОАЕ намагався привезти 40-річний одесит.

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