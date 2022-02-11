Незалежність від імпорту: Зеленський заявив про запуск термомодернізації

Президент України Володимир Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові 11 лютого анонсував запуск програми з термомодернізації.

За його словами, до програми залучать близько 5 тис. багатоповерхових будинків, мешканці яких платитимуть за опалення на 60% менше.

"Сильна Україна — це якість нашої сучасної інфраструктури. Інша запорука нашої держави — енергетична незалежність. Мною ініційована програма, мета якої зменшити споживання імпортних енергоносіїв. Наразі ми запускаємо дуже важливу складну програму. Я вважаю, що програма термомодернізації — це важливий захист для наших громадян. Думаю, що в цьому майбутнє", — сказав під час виступу Зеленський.

"Залежність від енергоносіїв будь-якої держави точно не має впливати на опалювальний період домівок українців. Тому цьогоріч будуть здійснені заходи щодо запуску цієї програми. Близько 5 тис. житлових багатоповерхових будинків по Україні. Результати зможуть відчути 1,5 млн громадян, які вже наступного опалювального сезону зможуть платити за тепло до 60% менше. Мова про 700 тис. сімей", — сказав президент.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, програму розпочнуть у 2022 році.

"У перший рік програми ми залучимо 5 тис. будинків, які отримають нову якість енергоефективності, більш як 15 млн українців отримають комфортні умови життя. Їхні витрати на комунальні послуги в графі "опалення" відчутно зменшаться. У 2022 році майже 700 родин долучаться до програми "Енергетична незалежність". Ми порахували, що зможемо скоротити на 2,5 % імпорт газу. Ми порахували, що запуск цієї програми дасть можливість забезпечити роботою 170 тис. фахівців. Пожвавлення ринку відчують громади", — сказала Свириденко.

Суспільне Харків

За її словами, пілотний проєкт програми реалізували у Дніпрі.

"Втрати тепла з будівлі зменшилися вдвічі, на стільки ж і скоротилося споживання енергоресурсів", — розказала міністерка.

На першому етапі будуть модернізувати будинки, які звели до 1990 року, на наступних — нові, які мають клас енергоефективності менший, ніж "С". Загалом планують модернізувати понад 50 тис. будинків, сказала Юлія Свириденко.

"Ми вивчили досвід з термомодернізації. Серед заходів, які будуть проводитися — встановлення в будинках індивідуальних теплових пунктів та лічильників теплової енергії, утеплення стін будинків, горищ, підвалів. Конкретні роботи визначатимуться по кожному будинку окремо", — розказала Свириденко.

Суспільне Харків

Держава планує інвестувати 140 млрд гривень у термомодернізацію.

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