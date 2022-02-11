У колонії Херсонської області розповіли, як готують засуджених до звільнення

У Дар'ївській виправній колонії № 10 на Херсонщині 720 засуджених відбувають покарання. Щороку з установи звільняються близько сотні людей. Як готують до звільнення тих, хто відбуває покарання – дізналось Суспільне.

Віктор Решетило у колонії відбуває покарання за крадіжку. Нині чоловік готується до звільнення. Для цього відвідує спеціальні курси. Говорить, є індивідуальні та групові, також з ними працюють психологи, йде підготовка до звільнення. Чоловіку вже зробили паспорт.

Родину Віктор Решетило має. На свободі його чекають батьки та брат. До засудження працював автослюсарем. Планує продовжити роботу за фахом. Перший час піде працювати на старе місце, а далі подивиться, як піде. Каже, усвідомив свою провину, що був неправий. Віктор говорить, не повинен був так робити, і додає, - всі люди помиляються.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Підготовка до звільнення у колонії розпочинається за пів року, розповідає старша інспекторка з питань підготовки до звільнення Наталя Вознюк. По перше, визначаються з житлом.

"Чи є житло, куди засуджений повернеться після звернення. Вони пишуть заяву, де вказують адресу. Ми робимо запит до пробації, щоб з’ясувати місце проживання. Якщо житла немає, ми шукаємо служби, які допомагають після звільнення. В Херсоні є такий центр "Надія". За потреби людині видають гроші на квиток до місця проживання. Установа розраховує проїзд і виділяє кошти, щоб засуджений міг доїхати додому", - говорить старша інспекторка.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Паспорт та довідка про звільнення - головні документи, з якими виходять на волю ті, хто відбував покарання. Зараз Наталя Вознюк займається оформленням паспорта.

"Кожен засуджений має право поновити документ. Це замість втраченого або у зв'язку з обміном. Збираємо документи, сплачується держмито, робимо фото та веземо документи до державної міграційної служби. Також поновлюємо ідентифікаційні коди, оформляємо пенсію за віком та соціальну допомогу по втраті працездатності", - розповіла Наталя Вознюк.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Засуджені відвідують індивідуальні та групові заняття, тренінги. Їх мета – поновити втрачені навички, каже Наталя Вознюк. Основні теми - пошук роботи, складання резюме, робота з гаджетами, цифрові навички.

Окремо засуджені працюють з психологом. Одне з завдань, говорить інспекторка відділення соціально-психологічної служби Вікторія Фоменко, адаптувати людину до умов звичайного життя. Головне на чому акцентують увагу – нормалізація психоемоціного стану засудженого після звільнення, налагодження соціальних зв'язків з рідними, та соціальна адаптація в соціумі.

Підстав для звільнення згідно з законодавством є кілька. І вийти на волю людина має у встановлені строки, каже заступник начальника з соціально-виховної та психологічної роботи Дар'ївської виправної колонії № 10 Андрій Михайлюк.

"Чітко визначені законодавством підстави для звільнення засуджених. Це закінчення строку кримінального покарання відповідно до вироку суду, помилування президента, амністія та інші рішення суду. Звільнення засудженого по кінцю строку кримінального покарання наступає в день звільнення, в першу половину дня, якщо звільнення припадає на вихідний або святковий день, то воно здійснюється в останній робочий день", - розповів Андрій Михайлюк.

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