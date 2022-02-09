У Херсоні волонтери допомагають засудженим змінити життя

На обліку у Херсонському відділі центру пробації перебувають 108 людей. Усі вони засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, розказує начальниця районного відділу Інна Гайчова. Змінити життя таким людям, окрім самих працівників пробації, допомагають волонтери. З однією з них познайомилися кореспонденти Суспільного.

За словами одного з клієнтів пробації Максима, з 17 років він почав вживати наркотичні речовини.

"Потім мене засудили до випробувального терміну. Я відбував випробувальний термін в пробації. Потім пішов служити в армію, відслужив там, але продовжував вживати наркотики. Відслужив три роки і знову мене засудили через самовільне залишення частини", - розказує чоловік.

Зараз Максиму - 28 років. Він – один із клієнтів пробації. Наркотики вживав майже 10 років, та одного разу вирішив змінити своє життя.

"Я думав, що це нереально щось змінити, але пройшов 8 місяців курсу реабілітації і все вийшло. Мене витягли з хімічної залежності і все налагодилося. Зараз у мене є дружина, є донька і життя без наркотиків. Я працюю та добре заробляю", - каже Максим.

Допомагала Максимові одна із волонтерок пробації Валентина Волошина. Жінка співпрацює з центром близько трьох років. Допомогу надає засудженим, які мають проблеми з алко- чи наркозалежністю. Таких на обліку, каже начальниця Херсонського районного відділу №1 філії Державної установи "Центр пробації" в Херсонській області Інна Гайчова, майже 70%.

"Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості засуджених, які приходять на пробацію і мають криміногенні проблеми, саме вживання алкоголю та вживання наркотиків. Зі 108 засуджених, які перебувають на обліку, 74 мають цю проблему. Завдяки спільній співпраці і волонтера, і суб’єктів пробації, і працівників 5 засуджених пройшли лікування від алкогольної залежності та троє пройшли реабілітацію", - говорить Інна Гайчова.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

З Максимом Валентина Волошина, соціальна працівниця обласного благодійного фонду "Мангуст", познайомилася 2019-ого.

"Він потрапив у складну життєву ситуацію. З підліткового віку почав вживати наркотики. На нашу радість, він прислухався до наших слів, порад. Він пройшов реабілітацію, після якої в нього наладилося все в житті", - розповідає соціальна працівниця.

Основна проблема у роботі із засудженими, каже Валентина, те, що не всі з них готові змінювати своє життя. Та, говорить, і надалі готова допомагати тим, хто цього потребує.

Що відомо:

На Херсонщині з початку 2021 року на пробації перебували 3750 засуджених. Два відсотки з них скоїли злочин повторно і були відправлені до колоній.

Єдину державну установу "Центр пробації" в Україні створили 2018 року.

Це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

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