У Тернополі вшанували пам’ять керівника генерального штабу армії УНР

У Тернополі вшанували пам’ять керівника генерального штабу армії Української Народної Республіки Євгена Мишковського. На захід прийшли майже півсотні людей. Це історики та представники обласної організації "Меморіал". Про це Суспільному розповів голова цієї організації Антон Грицишин.

За його словами, захід приурочили до 140 річниці від дня народження Євгена Мишковського. Панахида відбувається на Микулинецькому кладовищі, де похований військовий.

Фото:Василь Панчук/Суспільне Могила Євген Мишковський

Євген Мишковський народився 13 лютого 1882 року. Кадровий офіцер російської армії. У Першу світову війну за мужність його нагородили багатьма орденами і Георгіївською зброєю. А в роки революції перейшов на службу до гетьманської армії. Був представником армії УНР при штабі німецького піхотного корпусу та представником української делегації на переговорах з більшовицькою Росією щодо демаркації українсько-російського кордону.

Фото:Василь Панчук/Суспільне Вшанування керівника генерального штабу армії УНР

А також начальником штабу Галицької армії. А у 1919 року – він начальник штабу Східного фронту Волинської групи армії УНР.6 липня 1920 року отримав смертельні поранення у бою з більшовицькими військами поблизу містечка Чорний Острів (нині селище у Хмельницькій області). Помер 9 липня, похований у Тернополі на Микулинецькому кладовищі. Симон Петлюра присвоїв йому посмертно звання генерал-хорунжого.

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