4 лютого в Одесі завершився аукціон з приватизації "Одеського науково-дослідного інституту телевізійної техніки". Про це повідомив керівник Одеського відділення Фонду державного майна України Олександр Славський.

Придбати комплекс бажали п'ять учасників. Під час торгів ціна зросла майже у три рази: з 35 до 90 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ "Буковель", яке зареєстровано у місті Яремче Івано-франківської області. Керівником підприємства є Галина Колибабюк. Основний вид діяльності фірми – оренда та управління власною або орендованою нерухомістю. Одним з відоміших проєктів підприємства є гірськолижний курорт "Буковель".

Славський зазначив, що дев'ятиповерхова будівля комплексу не функціонує за призначенням, тож "що б не запланував новий власник, це буде ліпше, ніж нинішня деградація району."

Переможець аукціону ще не підписав протокол торгів. Наразі у Фонді державного майна перевіряють, чи не пов'язано підприємство із державою-агресором.

Facebook/Александр Славский Приміщення Одеського інституту телетехніки

Facebook/Александр Славский Дев'ятиповерхова будівля Одеський інститут телетехніки

Facebook/Александр Славский Одне з приміщень в Одеському інституті телетехніки

Що відомо

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки" розташований на вулиці Мечникова, 132. Там стоять 20 обʼєктів нерухомості загальною площею 11 853,8 кв.м.

У Фонді держмайна пояснили про обовʼязкові умови для покупця:недопущення звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу права власності (наразі там працюють восьмеро людей); погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності.

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