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Оренда за гривню в місяць. В Одесі на аукціон виставили приміщення центру екології моря
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Оренда за гривню в місяць. В Одесі на аукціон виставили приміщення центру екології моря

Діана Зубар
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Оренда за гривню в місяць. В Одесі на аукціон виставили приміщення центру екології моря 2Gis

Фонд державного майна України оголосив аукціон з оренди приміщення другого поверху "Українського наукового центру екології моря" на Французькому бульварі, 89. Стартова ціна оренди приміщення площею 25,6 квадратних метрів склала 1,02 гривні.

Відповідно до даних ФДМУ, строк оренди нежитлового приміщення другого поверху прибудови складає п'ять років. Аукціон оголосили 8 лютого, пропозиції прийматимуть до 1 березня. Аукціон відбудеться наступного дня.

Оренда за гривню в місяць. В Одесі на аукціон виставили приміщення центру екології моряprozorro.sale

Приміщення офісу

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