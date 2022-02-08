Фонд державного майна України оголосив аукціон з оренди приміщення другого поверху "Українського наукового центру екології моря" на Французькому бульварі, 89. Стартова ціна оренди приміщення площею 25,6 квадратних метрів склала 1,02 гривні.

Відповідно до даних ФДМУ, строк оренди нежитлового приміщення другого поверху прибудови складає п'ять років. Аукціон оголосили 8 лютого, пропозиції прийматимуть до 1 березня. Аукціон відбудеться наступного дня.

prozorro.sale Приміщення офісу

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