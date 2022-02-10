На вихідні черкаські синоптики прогнозують похолодання

На Черкащині з 12 лютого синоптики прогнозують похолодання та зростання атмосферного тиску. Така погода може вплинути на самопочуття метеозалежних людей, розповів Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Втім 11 лютого синоптики прогнозують теплу та без істотних опадів погоду. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 4-9º тепла.

"11 лютого — це буде найтепліший день перед наступним похолоданням", — розповів Віталій Постригань.

За словами синоптика, наслідками потепління є поступовий схід снігового покриву, відтавання верхніх шарів ґрунту на 1-4 см та руйнування льодоставу. Вже 12 лютого синоптики прогнозують зміну погоди на території області:

"12 лютого територію Черкаської області перетне холодний атмосферний фронт з північного заходу. Він відзначиться мокрим снігом та посиленим вітром 15-20 м/с", — розповів Віталій Постригань.

Температура впродовж дня знизиться до 0-2º морозу.

13 лютого та на початку нового тижня, антициклон формуватиме на Черкащині ясні ночі та сонячні дні. Повітря вночі вихолоджуватиметься до 4-9º морозу, а вдень прогріватиметься до 1-6º тепла.

"Хочемо попередити, що у найближчі вихідні (12 та 13 лютого - ред.) різко зросте атмосферний тиск на 10 одиниць, що може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей", — повідомив синоптик.

Що відомо

Значення середньої добової температури (станом на 10 лютого - ред.) перевищують норму на 3-4º, становлять 1-3º тепла та за кліматичною нормою відповідають початку березня. Щоправда, тепло поводиться дуже стримано і денні максимуми не перевищили 5-7º тепла, в той час, як за багаторічними даними вони можуть бути значно вищими. Наприклад, в ці дні у 2001, 2011 та 2020 роках було 11-13º тепла, розповів Віталій Постригань.

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