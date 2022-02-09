Екопаливо з гілля: у Черкасах комунальне підприємство виробляє щепу

У Черкасах в тестовому режимі працює комунальне підприємство "Екологія". Воно займається переробленням гілля дерев на альтернативне екологічне паливо, розповів Суспільному заступник директора установи Юрій Єфрємов.

Хмиз та обрізки з дерев подрібнюють у щепу. Потім її використовують для виробництва теплової та електричної енергії, пояснив Юрій Єфрємов.

"На одному майданчику знаходиться близько 50 тисяч складометрів деревини рослинного походження. За рік вихід буде 10 тисяч кубометрів щепи, це достатньо великий обсяг", – розповів він.

Суспільне Черкаси

За словами Юрія Єфремова, для втілення проєкту не залучали кошти із бюджету міста – все роблять силами комунального підприємства. Наразі фахівці переробляють деревину та продають готове паливо для Сміли:

"Ця щепа іде у Смілу на теплоенергостанцію, де з неї виробляють тепло та електроенергію".

Начальник відділу екології Володимир Гусаченко розповів, що така ініціатива допоможе розвантажити місто від накопичених відходів:

"У місті за рік виходить приблизно 20-25 тисяч складометрів відходів деревини. Їх потрібно кудись використовувати".

Суспільне Черкаси

За його словами, таким чином підприємство не лише прибирає територію, а й заробляє кошти.

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