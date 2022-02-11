Наловив на 50 тисяч гривень: на Вінниччині чоловік порушив правила рибальства

У річці Мурафа, в селі Федорівка Шаргородського району Вінницької області чоловік порушив правила рибальства. Про це йдеться на сторінці Управління Держрибагентства у Вінницькій області.

Громадянин виловив 13 товстолобів та два карася сріблястого. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала більше ніж 10 кг. Завдано збитків на 50 456 гривень.

На чоловіка склали адмінпротокол та передали справу до суду.

У нього вилучили знаряддя лову.

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