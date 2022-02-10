Восьмий рік зимує в екохаті подружжя Кушпітів із Великої Вулиги Тульчинського району. У село на Вінниччині Олена та Олександр переїхали з квартири в Запоріжжі 2011-го. Мають двох прийомних дітей: півторарічну Юлю і десятирічного Богдана.

Фото Олександра Кушпіта

Хату будували з природних матеріалів: каркас – дерев’яний, стіни — з тюків соломи. На 100 квадратів двоповерхового будинку знадобилося 2 тисячі тюків, розповідає чоловік. Дах теж утеплений соломою.

Фото Олександра Кушпіта

"Робиться спочатку каркас будинку з деревини, в нього вставляються тюки і спресовуються пресом зверху, і солома стає тверда і міцна. Це вже повноцінна стіна, і потім штукатуриться в два шари глиною. А потім вже фінішна – вапно. Виходить так, що будинок дихає, в ньому є мікропори. Ніколи в ньому не дуже сухо чи волого", – розповідає Олександр Кушпіт.

Фото Олександра Кушпіта

Товщина стін – 50 см. Стеля, підлога, частково стіни – обшиті деревом. План екобудинку розробила дружина Олена. За освітою вона інженер-будівельник. Сонячні панелі ставити не планують, каже, бо нерентабельно. Дім опалюють твердопаливним котлом, використовують відходи лісопереробки.

Фото Олександра Кушпіта

Будинок із соломи — вогнестійкий, при будівництві дерев’яний каркас обробили спеціальним розчином.

Фото Олександра Кушпіта

Ззовні солом’яні панелі покриті глиною, тому якщо й станеться займання — вогонь самозгасне, пояснює Олександр.

Фото Олександра Кушпіта

Екодім – це корисно й економно, але має він і мінуси, каже Олександр. Це відносна недовговічність, якщо порівнювати з бетоном чи цеглою. Та й доглядати за таким будинком треба ретельніше, говорить господар.

В Олени та Олександра є власний бізнес. На замовлення виготовляють декоративні свічки. За гроші від продажу і збудували екохату.

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