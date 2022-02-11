"Ситуація покращується": в усіх школах Луцька відновлять очне навчання

Учні 5-11 класів усіх загальноосвітніх закладів Луцької громади з понеділка, 14 лютого, повертаються до очного навчання. Про це Суспільному повідомив керівник міського управління освіти Віталій Бондар.

Наразі продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19 менше 10 % луцьких школярів.

"Сьогодні (11 лютого – ред.) провели нараду з керівниками шкіл. Всі повідомили, що ситуація покращується, зменшилася захворюваність серед дітей і є необхідність повернутися до звичайного формату роботи", – розповів головний освітянин Луцької громади.

Зі слів Віталія Бондара, також зменшилася захворюваність серед педагогів та технічних працівників шкіл. Наразі на лікарняному перебувають 5 % працівників закладів освіти. На самоізоляції через коронавірусну інфекцію – 50 класів у 38 школах Луцької громади.

Що відомо

З 26 січня учні 5-11 класів усі загальноосвітніх закладів Луцької громади перейшли на дистанційне навчання. Попередньо онлайн-навчання мало тривати до 6 лютого.

4 лютого в департаменті освіти Луцької громади повідомили про продовження дистанційного навчання та збільшення кількості хворих серед школярів.

Через зростання захворюваності серед дітей Міністерство освіти і науки рекомендувало керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Зокрема, рекомендується, відправити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів.

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