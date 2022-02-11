У Миргороді удвічі збільшився тариф на проїзд у транспорті

У місті Миргород, що на Полтавщині, здорожчав тариф на проїзд у міському громадському транспорті. З 11 лютого за поїздку треба платити удвічі дорожче, ніж це було раніше – 10 гривень. Про це Суспільному розповів Миргородський міський голова Сергій Соломаха.

За його словами, такий тариф на перевезення пасажирів у громадському транспорті Миргорода затвердили на засіданні виконавчого комітету 9 лютого.

Вартість проїзду збільшили через зростання заробітної плати та цін на паливно-мастильні матеріали, каже Миргородський міський голова Сергій Соломаха.

фото: Суспільне Полтава Зупинка громадського транспорту у Миргороді

Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті міста підіймали 2018-го року, розповів Сергій Соломаха. У Миргороді нині працюють п’ять приватних перевізників.

Що відомо:

2 лютого у Лубнах за проїзд у громадському транспорті жителі сплачують 10 гривень. До цього вартість була на 2 гривні менше.

1 грудня 2021-го року зросла вартість проїзду у громадському транспорті Кременчука.

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