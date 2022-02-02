2 лютого у Лубнах за проїзд у громадському транспорті жителі сплачують 10 гривень. До цього вартість була на 2 гривні менше. Рішення про підвищення тарифу члени міськвиконкому ухвалили 26 січня. Школярі ж їздитимуть за старою ціною в учбові дні, розповів Суспільному перший заступник міського голови Олег Соболєв.

У Лубнах курсує лише транспорт приватних перевізників. Вони й просили підвищити тариф. До цього він становив 8 гривень. Тому маршрутки працювали у збиток, каже Дмитро Волик.

Фото: Суспільне Полтава Маршрутки у Лубнах

"Ціна була спочатку 12 гривень обґрунтована, перевірена, але запросили (місцева влада – ред.) скинути ціну, так як навантаження дуже велике для людей. Тариф на 8 (гривень - ред.) підіймали при ціні газу 18, зараз ціна газу – 30. Паливо і всі запчастини – усе зростає, податки через «мінімалку» зростають", — повідомив телефоном приватний перевізник Дмитро Волик.

Рішення щодо підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті ухвалили 26 січня на засіданні міськвиконкому, каже перший заступник Лубенського міського голови Олег Соболєв.

"Після голосування в середу минулу (26 січня – ред.) ми публікували на сайті (рішення – ред.), і через сім днів тариф вступає в силу, тобто сьогодні, з 2 лютого. Школярі, які навчаються в учбових закладах, у ті дні, коли у них навчальні дні, вони їздять по 8 гривень", — додав Олег Соболєв.

Фото: Суспільне Полтава У Лубнах здорожчав проїзд у громадському транспорті

"Перш ніж підіймати ціну, треба, напевно, покращити обслуговування, а по-друге, покращити якісь наших маршруток", — сказала жителька Лубен Людмила Миколаєнко.

Фото: Суспільне Полтава Раніше ціну на проїзд у Лубнах підвищували у вересні 2021-го року – від 5 до 8 гривень

"Треба заправити техніку, треба зарплату людині виплатити, ще й власнику заробити щось. На 2 гривні подорожчає. Я думаю, це ще й небагато", — сказав житель Лубен Олексій Шевченко.

Проте із перевізниками, які нині обслуговують місто, готуються розірвати договори, додає Олег Соболєв.

Фото: Суспільне Полтава Від 2 лютого у Лубнах здорожчав проїзд у громадському транспорті

"Певні маршрути у нас не виконувалися, а саме 5, 7, 11 маршрут не виконувався. У зв’язку з цим були оформлені документи відповідним чином, складені акти про порушення умов договору. Зараз юридична служба наша, юридичний відділ, займається процедурою розірвання договорів. Після того, як уже офіційно ми розірвемо договір з перевізниками, буде оголошений новий конкурс", — каже перший заступник Лубенського міського голови Олег Соболєв.

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