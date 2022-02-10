Олександр Мамай заявив про ймовірне зростання тарифів на проїзд у Полтаві

У Полтаві можуть збільшити тарифи на проїзд у громадському транспорті. Про це 10 лютого після засідання виконавчого комітету розповів голова Полтавської громади Олександр Мамай.

Який саме тариф на проїзд встановлять у громадському транспорті Полтави Олександр Мамай не повідомив. За його словами, тариф планують скоригувати так, щоб ціна на перевезення була така ж як у Кременчуці, Черкасах, Чернігові та Кропивницькому.

"Якщо ви звернули увагу, то в інших містах уже по 10 гривень маршрутне таксі (проїзд – ред.). У Кременчуці навіть 10 гривень. Тому, чи будемо ми підіймати тарифи (на проїзд у громадському транспорті – ред.) − так будемо. Чи будемо ми їх підіймати вище, ніж в інших містах – ні, не будемо", − сказав Олександр Мамай.

фото: Суспільне Полтава Голова Полтавської громади Олександр Мамай

Востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави зросли із 17 липня. За квиток у тролейбусі нині треба платити 6 гривень, а у маршрутках та автобусах – 8 гривень.

Що відомо: