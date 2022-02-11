Австрійські машини для ремонту залізничних колій Plasser&Theurer перебувають у поганому технічному стані через неналежне обслуговування та ремонт. "Схеми" зʼясували, що "Укрзалізниця" закупляє деталі у фірм, які надають фальшиву супровідну документацію.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

На ремонт цієї техніки "Укрзалізниця" щороку витрачає сотні мільйонів гривень. Проте, основні постачальники запчастин надають залізниці фальшиву супровідну документацію від імені західної компанії, яка заперечує свою співпрацю з "Укрзалізницею". Підробними також виявилися документи ще одного субпідрядника "Укрзалізниці" з Китаю.

Через брак запчастин робітники спеціалізованого підрозділу ДП "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" часто змушені купувати їх самостійно – за власний кошт. Пізніше ці гроші їм компенсуються через систему "премій". За словами працівників, колійні машини можуть не допрацювати до наступного ремонтного сезону. Аудит, проведений у 2021 році показав, що подальша експлуатація колійних машин небезпечна.

Про закупівлі деталей "Укрзалізницею"

"Укрзалізниця" офіційно витрачає сотні мільйонів гривень на тендерах з закупівлі деталей для машин Plasser&Theurer. Найбільшими постачальниками запчастин є компанії ТОВ"Техноекотрейдінг" і ТОВ "Інфініт Трейд".

Супровідний лист компанії ТОВ "Техноекотрейдінг" від американських партнерів містить грубі помилки у англійській мові. Цей лист в американській фірмі назвали фальшивкою і заперечили співпрацю з українською компанією.

За офіційними даними, частину деталей ТОВ "Техноекотрейдінг" купувала у фірми Beijing Yanhongda Railway Equipment. У супровідному листі від цієї фірми йдеться про те, що компанія виробляє колійні машини, а також має успішний досвід роботи з австрійськими колійними машинами у Північній Кореї.

"Техноекотрейдінг" також постачав "Укрзалізниці" деталі українського "Заводу транспортно-механічного обладнання". Проте, за юридичною адресою заводу знаходиться СТО, а представники заводу не розповідають, де розташоване виробництво.

Що каже керівництво

Директор центр з ремонту та експлуатації колійних машин "Укрзалізниці" Сергій Серьогін запевнив журналістів, що стан машин справний. Він також заперечив, що робітники купують запчастини за власний кошт.

"Мені немає різниці, де вона виготовлена. В Китаї, в Східній Кореї, в Західній Кореї, які там ще є. Мені абсолютно байдуже. Вона пройшла постановку на виробництво. Вона якісна, вона випробувана - ми закуповуємо і ставимо її на машину. Назви фірм мене не цікавлять", — заявив Серьогін.

Під час екскурсії цехами для журналістів зʼясувалося, що директор показав не всю техніку. Напередодні візиту працівники заводу приховали машини, які перебувають у гіршому стані.

Тим часом, аудит компанії-виробника Plasser&Theurer показав, що 22 машини перебувають у граничному технічному стані та потребують ремонту, стан 26 машин визначено як несправний. Компанія рекомендує припинити експлуатацію техніки, оскільки вона є небезпечною.

Аудит компанії-виробника

Висновки аудиту і перевірки такі: із загальної кількості австрійських машин «Укрзалізниці» – а це 53 штуки – перевірено 48. Інші 5 аудиторам не надали. 22 машини перебувають у граничному технічному стані, їхню експлуатацію наполегливо рекомендують терміново припинити, оскільки це небезпечно. Стан решти 26 машин визначили як несправний.

Як повідомляють "Схеми", керівництво "Укрзалізниці" обіцяло провести ревізію минулорічних закупівель деталей для колійних машин.

За офіційними даними «Укрзалізниці», кожен третій кілометр залізничних колій в Україні не відремонтували вчасно, і цей відсоток постійно збільшується з 2018 року. Через несправність колій підвищується небезпека руху поїздів на залізниці.

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