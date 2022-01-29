На українських вокзалах перевіряють підвісні люстри. У чому справа

"Вокзальна компанія" Укрзалізниці розпочала позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах України через падіння люстри на вокзалі в Дніпрі.

Як повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця", 28 січня на центральному вокзалі Дніпра під час заміни ламп на люстрі обірвався трос і вона впала на підлогу. Ніхто з працівників та відвідувачів вокзалу не постраждав, оскільки зону під люстрою огородили.

В УЗ зазначили, що інфраструктура пасажирських перевезень вже багато років потребує оновлення, а термін експлуатації частини обладнання підходить до завершення.

"Працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос", — сказав керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Що відомо

У грудні 2017 року на залізничному вокзалі Херсона в залі очікування впала масивна люстра.

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