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Коворкінг, дитяча кімната і душові. "Укрзалізниця" відкрила лаунж-зону на Центральному вокзалі Києва
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Коворкінг, дитяча кімната і душові. "Укрзалізниця" відкрила лаунж-зону на Центральному вокзалі Києва

Олег Павлюк
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Коворкінг, дитяча кімната і душові. "Укрзалізниця" відкрила лаунж-зону на Центральному вокзалі Києва Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відкрила на Центральному залізничному вокзалі Києва Business & Family Lounge — лаунж-зону для відпочинку пасажирів, обладнану дитячою кімнатою, коворкінгом і душовими кабінами. Про це 31 грудня повідомила пресслужба акціонерного товариства.

Лаунж-зона працюватиме цілодобово. Вона розташована на першому поверсі й має окремий вхід із боку Вокзальної площі. Простір обладнаний так, щоб бути зручним для перебування людей з інвалідністю, і має інклюзивну вбиральню.

Business & Family Lounge призначений для пасажирів, "які подорожують по роботі або просто потребують зручного місця для очікування рейсу з можливістю підключення до швидкісного інтернету, підзарядки гаджетів та з якісною кавою".

Серед іншого, в лаунж-зоні доступні:

  • коворкінг-зона;
  • переговорна кімната;
  • дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею;
  • вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню;
  • простора зона відпочинку та бар-зона;
  • бібліотека LibrariUZ;
  • душові кімнати та зону чистки взуття.

"Business & Family Lounge вирізняється виставковим простором з картинами сучасних митців, а ще нова вокзальна локація є дружньою до тварин, тож перебування пасажирів, які подорожують з котами та песиками, буде в ній максимально комфортним", — кажуть в "Укрзалізниці".

У 2022 році перевізник планує відкрити аналогічні фірмові лаунжі на вокзалах найбільших міст України.

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Що відомо

  • В Україні Новий рік у потягах зустрічали близько 10 тисяч людей.
  • У період масових новорічних та різдвяних свят "Укрзалізниця" призначила 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще двом поїздам подовжено маршрут та чотирьом збільшено періодичність курсування.

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