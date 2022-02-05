Укрзалізниця розблокує транзит вантажів до Польщі. Коли це станеться

АТ "Укрзалізниця" з 10 лютого скасує заборону на перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом до Польщі.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що цього вдалося досягти завдяки численним переговорам, проведеним між керівництвами Польської залізниці та Укрзалізниці. Так, за даними УЗ, Польська залізниця покращила приймання поїздів з української сторони на стику Ізов — Грубешів.

"У результаті щоденний обмін піднявся і в окремі дні сягав 10 поїздів. Цих показників достатньо для ритмічних перевезень між країнами без скупчення вагонів на кордоні. Раніше цей показник сягав максимум 8-9, а інколи й 7 поїздів на добу", — зазначили в компанії.

Укрзалізниця також планує продовжити роботу над збільшенням пропускної здатності залізничної інфраструктури у напрямку Польщі. Зокрема, зараз триває електрифікація дільниці Ковель — Ізов — держкордон. Усі роботи на напрямку планується закінчити до кінця червня 2022 року. При цьому в УЗ сподіваються, що Польська залізниця долучиться до модернізації цього напрямку та електрифікує дільницю Держкордон — Грубешів завдовжки 1,5 кілометрів, що на її території.

Крім того, АТ "Укрзалізниця" очікує, що польська залізнична компанія "ПКП ЛХС" погодить зміни плати за використання вагонів власності УЗ, яка є значно нижчою від ринкової. Як зазначається, наразі нарахування здійснюється за умовами договору, який був підписаний ще у 2019 році.

"При цьому "Укрзалізниця" реалізує послугу перевезень у власних вагонах територією України через систему "Прозорро". Це дозволяє розподіляти вантажні вагони на конкурентних умовах і за ринковою вартістю", — додали в українській компанії.

Що передувало

З 30 листопада 2021 року УЗ запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну з та до: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Китаю, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Молдови та Естонії. Також спочатку УЗ запровадила обмеження й на транзит до Словаччини, Чехії та Австрії, але через кілька днів скасувала їх, залишивши лише заборону для Польщі. Причиною зупинки транзиту стало скупчення вагонів на кордоні з Польщею, на що вплинула осіння кампанія з ремонту колійного господарства УЗ.

"Ми ремонтувались, чесно кажучи, невчасно, але іншого виходу не було", — написав голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, за його даними, найпроблемнішим був стик Ізов-Грубешів. При нормі в 1500 вагонів на цьому стику скупчувалося до 3200 вагонів.

18 січня польська залізниця PKP закликала Укрзалізницю скасувати транспортні обмеження на транзит до Польщі залізничним транспортом. Тоді член правління PKP SA Анджей Ольшевський заявив, що це рішення суперечить міжнародній конвенції про залізничні вантажі.

Після оголошення рішення про скасування транзитних обмежень Камишин заявив, що вірить у можливість суттєвого приросту вантажообігу з Польщею. Тому зараз прискореними темпами тривають роботи над електрифікацією ділянки Ковель-Ізов.

"Це дозволить нам суттєво підвищити пропускну спроможність цього напряму з української сторони", — зазначив очільник УЗ.

Він нагадав, що на кінець минулого року Укрзалізниця закінчила електрифікацію 43 кілометрів вказаної ділянки, а до кінця червня планує доробити ще 50 кілометрів. У підсумку, це буде найбільший проєкт електрифікації на залізниці за останні 10 років.

Що відомо

31 січня офіційні делегації України та Польщі провели зустріч, під час якої уклали домовленість про співпрацю у сфері інфраструктури за низкою напрямків. Зокрема, сторони домовилися якнайшвидше скасувати обмеження на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі.

скасувати обмеження на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі. 1 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав Україну на тлі загрози російського вторгнення. Він заявив, що польський уряд готовий передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Грім", боєприпаси до них, а також різні типи безпілотників.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу