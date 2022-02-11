У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині, під час риболовлі на річці Дніпро під лід провалилися двоє людей. Про це йдеться у пресрелізі ДСНС Дніпропетровщини, який отримало Суспільне.

Нещасний випадок стався вдень 10 лютого.

Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили людину, яка перебувала у воді на відстані близько 100 метрів від берега.

71-річного рибалку дістали на поверхню та доправили до берега. Там його передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до Кам’янської міської лікарні «Швидка медична допомога».

Інший чоловік потонув. Пошуки потонулого за допомогою човна тривали до настання темряви, тіло не знайшли.

Пошукові роботи планують продовжити 11 лютого.

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