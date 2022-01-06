На Дніпропетровщині 13-річний Іван врятував двох хлопців з ополонки

5 січня, у Кривому Розі, два хлопці потрапили в ополонку на водоймі міста. За словами речниці рятувальників Криворізького району Світлани Чередниченко, хлопців врятував 13 річний Іван.
Вона розповідає: Іван прогулювався вздовж берега річки Саксагань, на мікрорайоні Гірницький і побачив двох дітей у воді в ополонці, на відстані приблизно чотири метри від берега, які кликали на допомогу.
"Іван кинувся на допомогу, намагався витягти одного з хлопців з води та зрозумів, що сил не вистачає. Почав кликати на допомогу ще когось. Почувши крики, відреагував та підбіг до дітей перехожий чоловік, дані на цю особу ми не знаємо, встановлюємо", - говорить речниця.
Врятованим хлопчикам 12 та 11 років.
Дітей доставили до міської лікарні та оглянули, їхній стан виявився задовільний. З лікарні хлопців забрали батьки.
13-річного Івана за його героїчний вчинок подали на присудження премії у всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року».
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