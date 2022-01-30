29 січня, на центральному пряжі острова Монастирський у Дніпрі двоє підлітків провалились під лід, рятувальники продовжують пошуки одного з них. Про це йдеться на офіційній сторінці ДСНС області.

Подія трапилась близько десятої години вечора.

По прибуттю на місце події надзвичайники попередньо встановили, що під час спроби купання у річці провалилися під кригу, на відстані 30 м від берега, двоє 17-річних хлопців.

Один з них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.

Водолази-рятувальники провели пошукові роботи на площі 400 кв.м підводної акваторії на глибині 7 м.

Зниклого не виявили.

Пошукові роботи продовжуються.

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