29 січня, на центральному пряжі острова Монастирський у Дніпрі двоє підлітків провалились під лід, рятувальники продовжують пошуки одного з них. Про це йдеться на офіційній сторінці ДСНС області.
Подія трапилась близько десятої години вечора.
По прибуттю на місце події надзвичайники попередньо встановили, що під час спроби купання у річці провалилися під кригу, на відстані 30 м від берега, двоє 17-річних хлопців.
Один з них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.
Водолази-рятувальники провели пошукові роботи на площі 400 кв.м підводної акваторії на глибині 7 м.
Зниклого не виявили.
Пошукові роботи продовжуються.
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