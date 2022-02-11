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Протест проти фірми-орендаря землі. У Ромнах на Сумщині люди перекривали трасу "Суми-Київ"
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Протест проти фірми-орендаря землі. У Ромнах на Сумщині люди перекривали трасу "Суми-Київ"

Оновлюється
Анна Скрипняк
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Протест проти фірми-орендаря землі. У Ромнах на Сумщині люди перекривали трасу "Суми-Київ" Суспільне Суми

У Ромнах на Сумщині люди перекрили трасу Суми-Київ. Вони вважають що агрофірма підробила їхні додаткові угоди до договорів про оренду землі і подовжила строк оренди на 10 років. Люди хочуть обробляти свої землі самостійно.

UPD: О 10.30 акцію протесту з перекриттям дорого припинили. Учасники пішли до Роменської адміністрації. Там має розпочатися засідання сесії районної ради.

Протест проти фірми-орендаря землі. У Ромнах на Сумщині люди перекривали трасу "Суми-Київ"

З 9 ранку близько 15 людей ходили по пішохідному переходу. Легкові автомобілі об'їжджали по прилеглих вулицях. Вантажні автомобілі зупинилися, повідомив кореспондент Суспільного.

Протест проти фірми-орендаря землі. У Ромнах на Сумщині люди перекривали трасу "Суми-Київ"

Учасники акції розповіли, що агрофірма "Агробізнес ТСК", яка зареєстрована у селі Сакуниха, орендувала їх землі. Договори оренди мали закінчитися 1 січня, але фірма, на думку людей, підробила додаткові угоди, подовживши договори оренди до 2023 року.

Протест проти фірми-орендаря землі. У Ромнах на Сумщині люди перекривали трасу "Суми-Київ"

Вони розповіли, що написали заяви до поліції. Вирішили привертати увагу до проблеми перекриттям трас, бо, на їх думку, розгляд справи затягується.

Протест проти фірми-орендаря землі. У Ромнах на Сумщині люди перекривали трасу "Суми-Київ"

Адвокат учасників акції Вадим Коваленко розповів, що загалом у нього по цій справі 120 клієнтів.

Протест проти фірми-орендаря землі. У Ромнах на Сумщині люди перекривали трасу "Суми-Київ"

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Що відомо

  • 14 січня ця ж група протестувальників перекривала трасу в Недригайлові. Тоді, як повідомили в поліції, було подано 28 заяв про злочин щодо цієї справи.

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