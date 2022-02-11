У Ромнах на Сумщині люди перекрили трасу Суми-Київ. Вони вважають що агрофірма підробила їхні додаткові угоди до договорів про оренду землі і подовжила строк оренди на 10 років. Люди хочуть обробляти свої землі самостійно.

UPD: О 10.30 акцію протесту з перекриттям дорого припинили. Учасники пішли до Роменської адміністрації. Там має розпочатися засідання сесії районної ради.

З 9 ранку близько 15 людей ходили по пішохідному переходу. Легкові автомобілі об'їжджали по прилеглих вулицях. Вантажні автомобілі зупинилися, повідомив кореспондент Суспільного.

Учасники акції розповіли, що агрофірма "Агробізнес ТСК", яка зареєстрована у селі Сакуниха, орендувала їх землі. Договори оренди мали закінчитися 1 січня, але фірма, на думку людей, підробила додаткові угоди, подовживши договори оренди до 2023 року.

Вони розповіли, що написали заяви до поліції. Вирішили привертати увагу до проблеми перекриттям трас, бо, на їх думку, розгляд справи затягується.

Адвокат учасників акції Вадим Коваленко розповів, що загалом у нього по цій справі 120 клієнтів.

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Що відомо

14 січня ця ж група протестувальників перекривала трасу в Недригайлові. Тоді, як повідомили в поліції, було подано 28 заяв про злочин щодо цієї справи.

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