У Недригайлові вранці 14 січня близько 40 людей перекривали трасу в центрі міста. Вони вважають що агрофірма підробила їхні додаткові угоди щодо договорів про оренду землі, які мали закінчитися 1 січня.

Люди ходили кілька хвилин по пішохідному переходу. Потім їх запросили до зали міської ради.

Напередодні про акцію повідомляли у Facebook.

Мова про договори оренди з фірмою "Агробізнес ТСК", яка зареєстрована у селі Сакуниха. Заступник начальника Недригайлівського відділення поліції Володимир Зубенко сказав, що поліція зареєструвала понад 25 заяв про підробку документів.

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