На Івано-Франківщині судитимуть нацгвардійця та його спільника, які, за версією слідства, планували на замовлення вбити представника місцевого забудовника. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідування.
Згідно з повідомленням, влітку 2021 року інструктор з бойової підготовки однієї з військових частин Нацгвардії та громадянин Білорусі ймовірно отримали "замовлення на вбивство".
"Спільники підготували засоби конфіденційного зв’язку, технічні пристрої для моніторингу руху транспорту, автомобіль, зброю та боєприпаси. Чоловіки стежили за жертвою, вивчали його спосіб життя та щоденні маршрути", – йдеться у повідомленні.
За версією слідства, поліцейські затримали чоловіків за кілька днів до спланованого вбивства. Слідчі теруправління ДБР Львова завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.
Військовослужбовця та іноземця обвинувачують у підготовці до вбивства на замовлення за попередньою змовою, у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ).
Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Слідство щодо замовника вбивства триває.
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