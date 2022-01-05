Івано-франківські поліцейські повідомили про підозру 20-річному хлопцеві, який вночі 31 грудня, імовірно, поранив ножем трьох людей під час бійки біля нічного клубу. Також підозру у хуліганстві вручили його 19-річному товаришеві. Крім того, поліцейські розшукують третього підозрюваного.
Про це інформують на Facebook-сторінці Нацполіції області.
"Слідчі повідомили про підозру 20-річному франківцю за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121умисне тяжке тілесне ушкодження – три кримінальні провадження на розгляді та ч. 4 ст. 296 КК України. Три кримінальні провадження перебувають на розгляді. Також підозру вручили його 19-річному товаришеві за ч. 2 ст. 296Хуліганство, вчинена групою осібКК України. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи", – йдеться у дописі.
Наразі поліцейські розшукують третього підозрюваного, а також інших людей, які могли б постраждати через бійку.
Що відомо
31 грудня о 4:00 біля нічного клубу на вулиці Івасюка, 60 у Франківську між кількома людьми виникла суперечка.
Під час неї хлопець витягнув ніж і поранив трьох чоловіків – 22-річного та 24-річного місцевих жителів і 19-річного жителя Галича. Зараз вони перебувають в обласній клінічній лікарні. Медичний директор закладу Андрій Яворський у коментарі Суспільному сказав, що із травмованими хлопцями все добре.
"Двоє – у задовільному стані, ще один – у стані середньої важкості. Але все добре", – повідомив Андрій Яворський.
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