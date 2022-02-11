На Рівненщині підбили підсумки першого туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2022". Про це повідомили 11 лютого у пресслужбі Рівненської ОДА. Фінал конкурсу відбудеться у квітні в Києві.

На участь у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року – 2022" зареєструвалися 76 вчителів. Обласний етап конкурсу відбувся на початку лютого. За його результатами визначили чотирьох переможців:

у номінації "Біологія" – Олександр Оверчук, вчитель обласного наукового ліцею в м. Рівне;

у номінації "Інформатика" – Володимир Рожко, вчитель обласного наукового ліцею в м. Рівне;

у номінації "Основи правознавства" – Руслана Якута, вчителька Рівненської міської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20;

у номінації "Мистецтво" – Надія Мулик, вчителька Радивилівського міського ліцею № 2 ім. П. Г. Стрижака Дубенського району.

"Конкурсанти демонстрували знання із предмета, вміння володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, а також сучасними методами, формами і засобами навчання, спрямованими на формування предметних і ключових компетентностей та наскрізних умінь, – йдеться у повідомленні пресслужби облдержадміністрації.

Переможці обласного етапу отримають грошову премію у розмірі двох посадових окладів учителя вищої кваліфікаційної категорії. Орієнтовно це – 15 тисяч гривень. Гроші за перемогу заклали в обласній програмі розвитку освіти. Окрім того, освітяни, які посядуть призові місця на всеукраїнському етапі, отримають премію за 1 місце – у розмірі 10 мінімальних зарплат, за 2 місце – 9, за 3 місце – 8.

Що відомо

Найбільш популярною у 2022 році стала "Інформатика". На цю дисципліну подали заявки 33 учасники.

У 2021 році конкурс "Вчитель року-2021" через карантинні обмеження вперше проводили онлайн. З Рівненщини у ньому взяли участь 67 вчителів. Фінальну четвірку визначили з-поміж 28 педагогів.

Торік педагоги з Рівненщини не стали переможцями, однак стали дипломантами Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року – 2021" у двох номінаціях: "Керівник закладу освіти" та "Математика".

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