76 вчителів Рівненщини зареєструвалися для участі у всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2022". Обласний етап відбудеться на початку лютого. Тоді ж визначать чотирьох переможців, які представлятимуть область на всеукраїнському рівні, – повідомили у пресслужбі Рівненської ОДА.

Учителі Рівненщини змагатимуться за звання кращого вчителя біології, інформатики, мистецтва та основ правознавства. Найбільш популярною у 2022 році стала "Інформатика". На цю дисципліну подали заявки 33 учасники.

Обласний етап конкурсу відбудеться дев'ятого лютого. Наступного дня визначать чотирьох лідерів. Вони навесні 2022-го представлятимуть область на всеукраїнському рівні.

З-поміж основних випробувань, які проходитимуть вчителі, у пресслужбі зазначили:

"Практична робота",

"Творча робота",

"Тестування",

"Урок",

"Фрагмент дистанційного уроку" тощо.

Переможці обласного етапу отримають грошову премію у розмірі двох посадових окладів учителя вищої кваліфікаційної категорії. Орієнтовно це складатиме 15 тисяч гривень. Кошти за перемогу закладені в Обласній програмі розвитку освіти. Освітяни, які посядуть призові місця на всеукраїнському етапі, отримають премію в розмірі 65 тисяч гривень.

Список зареєстрованих учасників можна переглянути ТУТ.

Що відомо

У 2021-му конкурс "Вчитель року-2021" через карантинні обмеження вперше проводили онлайн. З Рівненщини у ньому взяли участь 67 вчителів. Фінальну четвірку визначили з-поміж 28-ми педагогів.

Торік педагоги з Рівненщини не стали переможцями, однак стали дипломантами всеукраїнського конкурсу "Вчитель року – 2021" у двох номінаціях: "Керівник закладу освіти" та "Математика".

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