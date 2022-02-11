За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 707 осіб

1 707 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 674 людини, другою дозою – 674, бустерною дозою вакцинували 359 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 743 165 осіб.

По Україні 72 255 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом провели 30 997 467 щеплень.

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