На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 123 осіб

У 1 123 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померло 8 людей. Одужання підтвердили у 620 осіб. Медики провели 2 065 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (97 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 3, Великодедеркальська сільська ОТГ – 2, Вишнівецька селищна ОТГ – 3, Кременецька міська ОТГ – 47, Лановецька міська ОТГ – 22, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 8, Шумська міська ОТГ – 11;

Тернопільський район (743 особи): Байковецька сільська ОТГ – 8, Бережанська міська ОТГ – 36, Білецька сільська ОТГ –20, Великоберезовицька селищна ОТГ – 79, Великобірківська селищна ОТГ – 20, Великогаївська сільська ОТГ – 8, Залозецька селищна ОТГ – 16, Збаразька міська ОТГ – 70, Зборівська міська ОТГ – 11, Золотниківська сільська ОТГ – 3, Козівська селищна ОТГ – 29, Козлівська селищна ОТГ – 2, Купчинецька сільська ОТГ – 4, Микулинецька селищна ОТГ – 5, Нараївська сільська ОТГ – 8, Озернянська сільська ОТГ – 9, Підволочиська селищна ОТГ – 33, Підгаєцька міська ОТГ – 14, Підгороднянська сільська ОТГ – 9, Саранчуківська сільська ОТГ –8, Скалатська міська ОТГ – 4, Скориківська сільська ОТГ – 12, Теребовлянська міська ОТГ – 24, Тернопільська міська ОТГ – 311;

Чортківський район (383 особи): Білобожницька сільська ОТГ – 6, Борщівська міська ОТГ – 15, Бучацька міська ОТГ – 12, Васильковецька сільська ОТГ – 9, Гримайлівська селищна ОТГ – 14, Гусятинська селищна ОТГ – 28, Заводська селищна ОТГ – 12, Заліщицька міська ОТГ – 27, Золотопотіцька селищна ОТГ – 1, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 5, Колиндянська сільська ОТГ – 14, Копичинецька міська ОТГ – 32, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4, Монастириська міська ОТГ – 4, Нагірянська сільська ОТГ – 8, Скала-Подільська селищна ОТГ – 9, Товстенська селищна ОТГ – 7, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 24, Чортківська міська ОТГ – 50.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 139 836 осіб, з них 112 796 вже видужали та 2 319 людей померли.

Що відомо