У Дніпрі викрили протиправну діяльність керівниці відділення банку, її підозрюють у продажу конфіденційних даних клієнтів. Про це йдеться на офіційному сайті управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що 30-річна жінка мала доступ до автоматизованої банківської системи. Користуючись своїми повноваженнями, вона здобувала інформацію про клієнтів, а саме — інформацію про наявність банківських рахунків, грошові активи, джерела надходження, рух коштів, депозити та інше.

В подальшому вона збувала отриману інформацію у месенджері та на тематичних форумах за криптовалюту. Грошова винагорода стартувала від 20 тисяч гривень.

За місцем мешкання та роботи фігурантки провели санкціоновані обшуки, вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, банківські картки, чорнові записи.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

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