На Дніпропетровщині припинили схему інтернет-шахрайства, яку організував 26-річний мешканець Кривого Рогу разом зі своєю знайомою. Про це йдеться на сайті Нацполіції області.
Повідомляється, що фігурантів викрили в рамках міжнародної поліцейської операції.
Вони пропонували іноземним громадянам отримувати пасивний дохід від торгівлі цінними паперами на фінансових ринках. Для переконання вкладників організатор схеми навіть утворив мережу call-центрів у різних регіонах України.
Підозрюваний створив декілька криптогаманців, на які від усіх вкладників надходили інвестиційні платежі у криптовалюті. Маючи дані доступу до рахунків інвесторів, зловмисники привласнили понад мільйон євро.
За місцем мешкання фігурантів та у приміщеннях call-центрів провели обшуки, вилучили речові докази.
За даним фактом правоохоронці Естонії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.
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