Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у справі 21-річного запоріжця, який створив фейкову версію застосунку "Дія".

Про це 26 січня повідомили на сайті Запорізької обласної прокуратури.

Обвинувальний акт скеровано за фактом підроблення документів (ч. 1 ст. 358 КК України). Чоловіка викрили Запорізька Кіберполіція, Нацполіція та співробітники Мінцифри в жовтні минулого року.

Слідство з'ясувало, що він створив мобільний додаток, який копіює дизайн державного застосунку "Дія" та надавав доступ до нелегального програмного забезпечення за гроші, зокрема продавав у месенджері Telegram.

Фото: Запорізька обласна прокуратура У Запоріжжі судитимуть чоловіка, який створив підробну версію "Дії"

Після того, як замовник завантажував фейковий застосунок на свій телефон, то міг створити будь-який з документів, що є в офіційній "Дії": паспорти, сертифікати про вакцинацію, посвідчення водія тощо.

Свою "розробку" чоловік рекламував в соцмережах, зазначаючи, що завдяки застосунку неповнолітні матимуть змогу без перешкод купувати алкоголь і цигарки.

В оселі розробника нелегального ПЗ правоохоронці провели обшуки, та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

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Верховна рада не підтримала проект закону №6084, який передбачає посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

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