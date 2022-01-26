Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у справі 21-річного запоріжця, який створив фейкову версію застосунку "Дія".
Про це 26 січня повідомили на сайті Запорізької обласної прокуратури.
Обвинувальний акт скеровано за фактом підроблення документів (ч. 1 ст. 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів КК України). Чоловіка викрили Запорізька Кіберполіція, Нацполіція та співробітники Мінцифри в жовтні минулого року.
Слідство з'ясувало, що він створив мобільний додаток, який копіює дизайн державного застосунку "Дія" та надавав доступ до нелегального програмного забезпечення за гроші, зокрема продавав у месенджері Telegram.
Після того, як замовник завантажував фейковий застосунок на свій телефон, то міг створити будь-який з документів, що є в офіційній "Дії": паспорти, сертифікати про вакцинацію, посвідчення водія тощо.
Свою "розробку" чоловік рекламував в соцмережах, зазначаючи, що завдяки застосунку неповнолітні матимуть змогу без перешкод купувати алкоголь і цигарки.
В оселі розробника нелегального ПЗ правоохоронці провели обшуки, та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.
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