У Тернополі правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю

Нелегальний цех з виготовлення алкоголю викрили правоохоронці у Тернополі. 1350 літрів готової продукції виявили у двох приміщеннях. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

У цехах працювало п'ятеро осіб. Чоловіки розбавляли спитосуміш, розливали її по пляшках, клеїли акциз та фірмові наліпки, а після того розвозили по магазинах та закладах громадського харчування.

Фото:Нацполіція Тернопільщини Підпільний цех

Під час обшуків поліцейські вилучили обладнання, барвники, понад 2000 корків, акцизні марки, фірмові етикетки, порожні пляшки та 11 блоків сигарет.

Правоохоронці даний внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 ККУ – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Вирішується питання про оголошення підозри.

Що відомо