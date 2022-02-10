У Тернополі правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю

Нелегальний цех з виготовлення алкоголю викрили правоохоронці у Тернополі. 1350 літрів готової продукції виявили у двох приміщеннях. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.
У цехах працювало п'ятеро осіб. Чоловіки розбавляли спитосуміш, розливали її по пляшках, клеїли акциз та фірмові наліпки, а після того розвозили по магазинах та закладах громадського харчування.
Під час обшуків поліцейські вилучили обладнання, барвники, понад 2000 корків, акцизні марки, фірмові етикетки, порожні пляшки та 11 блоків сигарет.
Правоохоронці даний внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 ККУ – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Вирішується питання про оголошення підозри.
Що відомо
- На Тернопільщині працівники СБУ викрили підпільний цех з виробництва тютюну