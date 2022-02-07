У Тернополі понад 200 дітей можуть отримати 1 000 за вакцинацію

У Тернополі понад 200 дітей віком від 14 років щеплені двома дозами. Про це Суспільному розповів меддиректор міської дитячої поліклініки Володимир Кучма.

Від сьогодні, 7 лютого, вони зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію. Нагадаємо, розширили програму "єПідтримка" на засіданні Кабміну 2 лютого.

Витратити гроші підлітки зможуть не лише на придбання книжок, квитки в кінотеатри чи абонементи в спортзал, а й на освітні послуги, позашкільні гуртки, перебування в літніх чи спортивних таборах, спорттовари, канцелярське та шкільне приладдя. Також цими грошима можна оплатити проживання в гуртожитку чи харчування в закладі освіти. Про це розповів заступник Міністра економіки України Олександр Грибан. За його словами, розширивши програму, сподіваються, що більше підлітків вакцинуються від коронавірусу.

Програма "єПідтримка"стартувала 14 грудня минулого року. Українці, щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу та зареєстровані у застосунку "Дія" можуть отримати тисячу гривень. Витратити гроші можна на ті сфери бізнесу, які зазнали найбільших втрат під час пандемії – культура, спорт і транспорт, каже Олександр Грибан. Також люди від 60-ти років можуть витратити гроші за вакцинацію на ліки.

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