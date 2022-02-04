"Можна втратити колесо": у Львові розпочали ямковий ремонт доріг

У Львові почали ремонтувати ями на дорогах, які утворились під час зими. Сьогодні, 4 лютого, їх асфальтували гарячим асфальтобетоном. Зараз роблять ямковий ремонт на магістральних дорогах, де найбільший рух транспорту. Про це Суспільному розповів керівник міського управління інженерного господарства Іван Матківський.

Інструктор із водіння Юрій Кривокульський їздить із учнями дорогами міста щодня. Розповідає, що через ями автівки доводиться ремонтувати кожного місяця.

"Це великий плюсик учням, вони вчаться об’їжджати ями. Але це дуже небезпечно, бо такі ями, що можна втратити колесо. В принципі, в нас доріг особливо не має. Особливо після зими із нашими ремонтами. Як на Варшавській у нас були ремонти нещодавно такі ямкові, дуже неякісно зробили, особливо, коли падає дощ і все в ямах, у воді. Найгірші ділянки – у нас зараз є біда на Городоцькій, є біда на вулиці Шевченка, яку ремонтують", — каже Юрій Кривокульський.

Суспільне Львів Інструктор із водіння Юрій Кривокульський

Сьогодні майстри ремонтували дорогу на вулиці Стрийській. Ями засипали гарячим асфальтом.

"Вирізаємо, видовбуємо, видуваємо, засипаємо гарячим асфальтом, затрамбовуємо та й все. Повинна триматися, повинна триматися. Асфальт гарячий, то не холодним асфальтом, то повинна би триматися", — каже працівник шляхово-ремонтного підприємства Галицького району Іван Мавдрик.

Суспільне Львів Ямковий ремонт вулиці Стрийської

Ремонтували дорогу і на вулиці Ковча.

"Тут ось бачите, яка автостанція. Уже багато-багато років. Яма на ямі. Це ось сьогодні дорогу роблять, засипали. А тут зранку не можна було зупинитися. Не можна заїхати. Катастрофа!", — каже водій маршрутки Сергій Кузнєцов.

Суспільне Львів Водій маршрутки Сергій Кузнєцов

В міському управлінні інженерного господарства пояснюють, чому такі ями на дорогах.

"Це здебільшого зумовлено тим, що на цих дорогах давно не проводили реконструкції. Викликані тим, що от зараз ми бачимо період, що вночі мінусова, вдень потепліло і воно внаслідок замерзання-розмерзання вода потрапляє у тріщини і утворюється ямковість", — каже керівник міського управління інженерного господарства Іван Матківський.

Суспільне Львів Ями на дорогах

Іван Матківський каже, що зараз асфальтують ями, які є аварійними і можуть спричинити ДТП:

"Коли мінусова температура чи нижче 5, то ми застосовуємо холодний асфальтобетон, зараз проводять роботи із ліквідації аварійної ямковості. Сьогодні завод закрутив гарячий асфальтобетон і ми пробуємо ним асфальтувати. Асфальтуємо в основному магістральні дороги, де найбільша інтенсивність руху транспорту".

Також цього року планують розпочати ремонт вулиці Грінченка та Мазепи. Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні. Головне" директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

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