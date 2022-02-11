У Павлограді, що на Дніпропетровщині, горів п`ятиповерховий гуртожиток. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС області.
Подія сталася 11 лютого о 00.27 на вулиці Заводській.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з вікна кімнати на п`ятому поверсі гуртожитку спостерігається відкрите полум’я та задимлення на поверху.
З сусідньої квартири вогнеборці за допомогою саморятівника "Drager" вивели сходами чотирьох людей: 40-річну жінку, 18-річного хлопця, а також двох дітей - 7 та 11 років.
Після первинного медичного огляду врятовані госпіталізації не потребували.
Внаслідок події вогнем знищено домашнє майно в кімнаті на площі 18 кв. м.
Загиблих та травмованих немає. Правоохоронці встановлюють причину займання.
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