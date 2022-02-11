У Павлограді, що на Дніпропетровщині, горів п`ятиповерховий гуртожиток. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС області.

Подія сталася 11 лютого о 00.27 на вулиці Заводській.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з вікна кімнати на п`ятому поверсі гуртожитку спостерігається відкрите полум’я та задимлення на поверху.

З сусідньої квартири вогнеборці за допомогою саморятівника "Drager" вивели сходами чотирьох людей: 40-річну жінку, 18-річного хлопця, а також двох дітей - 7 та 11 років.

Після первинного медичного огляду врятовані госпіталізації не потребували.

Внаслідок події вогнем знищено домашнє майно в кімнаті на площі 18 кв. м.

Загиблих та травмованих немає. Правоохоронці встановлюють причину займання.

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