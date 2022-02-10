Намагалися врятувати: сусіди двох загиблих у вогні волинян розповіли про пожежу

Двоє пенсіонерів, які загинули у пожежі в місті Ківерці, були братами. Врятувати чоловіків до приїзду пожежників намагалися сусіди, – розповів Суспільному ківерчанин Олексій Ревко.

Один із загиблих чоловіків мав інвалідність і не міг самостійно вийти з хати.

Як розповів сусід братів Олексій Ревко, пожежа спалахнула у ніч на 10 лютого орієнтовно о першій ночі.

Суспільне Волинь Будинок загиблих

Загиблі – два брати, поліцейський та військовий, обидва у відставці. Зі слів Олексія Ревко, коли побачив дим з сусідської хати кинувся в будівлю, щоб врятувати чоловіків.

Суспільне Волинь Олексій Ревко намагався врятувати сусідів

"Я забіг в хату, кричу "вставайте, горить хата". Я кинувся рятувати Сергія, бо на Юру я розраховував, що він відкриє вікно і сам вискочить. А де шукати? Тут вогонь! І я мусив на коліна і пішов. Що залишилось? Спогад і біль", – розповів сусід.

Тіла загиблих чоловіків 57 та 60 років після пожежі направили на експертизу. Попередня причина смерті – удушення чадним газом, – розповів Суспільному пресофіцер поліції Ігор Лівошук.

Як розповів інспектор управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині Владислав Самойленко, від початку року у пожежах на Волині загинули чотири людини, троє травмувалися, серед них – дитина.

Що відомо