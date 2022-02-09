Через місяць після пожежі Косівська центральна районна лікарня продовжує роботу у звичному режимі. Реанімаційні палати медики розмістили в інших відділеннях, а частину обладнання медзакладу у тимчасове використання надали лікарні Івано-Франківщини.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник медичного директора з лікувальної роботи Косівської ЦРЛ Віктор Ілик.

З його слів, реанімаційне відділення розділили на дві частини.Чотири ліжка медики перенесли в травматологічне відділення. Ще три – розмістили на першому поверсі у відділенні екстреної медичної допомоги. Тут уже відмили гар та перебілили стіни.

"В реанімаційному відділенні, де відбулася пожежа, жодних ремонтних робіт ще не проводили. Відділення арештоване рішенням суду, опечатане. Ми не маємо до нього доступу", – розповів Віктор Ілик.

Фото: Суспільне Карпати

За словами заступника медичного директора з лікувальної роботи, частину обладнання лікарям вдалося врятувати від вогню. Монітори для пацієнтів та апарати ШВЛ закладу надали Снятинська центральна районна лікарня та обласне відділення швидкої допомоги.

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Віктор Ілик каже, у медзакладі вже порахували вартість ліків та обладнання, які згоріли. Збитки у приміщенні після проведення тендеру оцінить експерт. Після цього керівництво закладу назве загальну суму.

Фото: Суспільне Карпати

Лікар розповів, що лікарня розпочала тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації для відновлення відділення. Орієнтовно до кінця лютого 2022 року визначать виконавця, який приступить до роботи після винесення судом рішення. Зараз в лікарні модернізують систему протипожежної безпеки.

"У січні місцева влада виділила додаткові гроші. З 9 лютого починається конкретна робота. До нас мають приїхати спеціалісти та проводити протипожежну обробку підсобних приміщень, дахів, покрівель. Але треба ще часу і грошей багато, щоб завершити все як потрібно", – каже Віктор Ілик.

Фото: Суспільне Карпати

З його слів, заклад може вкласти у ремонтні роботи до 20% зароблених грошей, але цього недостатньо. Не має грошей на такі роботи і у бюджеті громади. Про це Суспільному розповів міський голова Косова Юрій Плосконос.

За його словами, міська влада вже виділила 150 тис. грн для відновлення стійок моніторів у лікарні. Також на останній сесії депутати проголосували за створення комісії, яка проведе аналіз фінансово-господарської діяльності комунального закладу. За результатами цього дослідження міська влада визначить, скільки грошей не вистачає на утримання закладу та чи можна виділити їх із бюджету.

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"Скільки б ми не писали програм, скільки б ми не приймали "гарних" документів, якщо у нас не вистачає 20 млн грн на зарплати, то поки ми їх не заплатимо, ми не можемо говорити про жодні капітальні видатки", – каже Юрій Плосконос.

Зі слів Віктора Ілика, керівники Косівської лікарні написали листи-звернення до облради, голови облдержадміністрації, НСЗУ та МОЗу з проханням допомогти відновити реанімаційне відділення закладу.

Що відомо

У Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, 28 грудня сталася пожежа. Загинули троє пацієнтів медзакладу. Займання виникло о 21:22 на першому поверсі 4-поверхової будівлі лікарні — в реанімації.

Внаслідок пожежі вночі в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню з Косівської районної госпіталізували трьох медиків, двоє з них — у критичному стані.

Станом на 14 січня санітарка та медсестра Косівської лікарні померли від отриманих опіків.

Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення правил пожежної безпеки. В реанімаційному відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів. Це зумовило перенасичення повітря киснем.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить посилити контроль за дотриманням лікарнями Івано-Франківщини пожежної безпеки. Відповідні звернення вона підготувала та надіслала у кілька відомств.

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