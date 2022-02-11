В Одеській області на COVID-19 хворіє понад 57 тис. людей

За минулу добу 10 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 4 096 людей. 95 хворих одужали, шестеро – померли. Хворіти продовжують 57 717 громадян. Про це повідомили на сайті МОЗ.
На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 104). Далі йде Одеська область, на третьому місці – Львівська (2 951).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 298 112 громадян,
- одужали 234 605 людей,
- померли 5 790 хворих.
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