У Бразилії в Сан-Паулу поліція заарештувала підозрюваного у крадіжці майже 40 тисяч євро з банківського рахунку нападника збірної з футболу Бразилії та французького клубу “Парі Сен-Жермен” Неймара. Про це повідомляє видання Marca.

За інформацією видання, йдеться про 20-річного помічника із адміністративних питань в одній із компаній. Він вкрав із рахунку Неймара 37 тисяч євро. Як пише видання, підозрюваний входив до злочинної групи, що займалася шахрайством. Зловмисник використовував систему миттєвих банківських онлайн переказів, відому в Бразилії як РІХ.

Він був заарештований спеціальними агентами регіонального управління кримінальних розслідувань. Вони розслідували справу про шахрайство проти кількох клієнтів банку, серед яких був і Неймар.

Зазначається, що особи інших людей, які брали участь у аферах, також встановлені. Сам Неймар цей інцидент не коментував, повідомило Marca.

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