В Італії в муніципалітеті Берегуардо (провінція Павія) заарештували трьох громадян Румунії, які намагалися зґвалтувати українку. Про це повідомляє видання Il Giorno. 35-річну жінку із переломами ребер доправили до лікарні. Також у жінки зламаний ніс.

За даними італійського видання, інцидент трапився 5 лютого. Жінка змогла втекти від нападників і звернутися до поліції. Напад на неї стався у будинку 43-річного знайомого. Згодом у будинку розпочалася сварка. Жінку побили та намагалися зґвалтувати. Італійські правоохоронці розслідують цю справу, повідомило Il Giorno.

Що відомо

Уряд Італії продовжив до 15 березня заборону на в'їзд до країни для громадян України. Ця заборона стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Італії.

Майже 20 кілограм прикрас зі срібла вилучили митники у водія мікроавтобуса на КПП "Тиса", який розташований на українсько-угорському кордоні. Загальна вартість вилучених виробів зі срібла становить близько 1,5 млн грн.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу