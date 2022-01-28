Майже 20 кілограм прикрас зі срібла вилучили митники у водія мікроавтобуса на КПП "Тиса", який розташований на українсько-угорському кордоні. Загальна вартість вилучених виробів зі срібла становить близько 1,5 млн грн, — йдеться у повідомленні Закарпатської митниці у Facebook.

У відомстві повідомили, що водій мікроавтобуса "Mercedes" під час митного оформлення вказав, що перевозить вживаний одяг та взуття. Однак, під час перевірки автомобіля митники виявили у салоні приховане срібло.

"Під одним із пасажирських сидінь митники виявили 6 упаковок з ланцюжками та застібками із срібла, загальною вагою 19811,30 г. Виявлений товар перевізник із Коломийщини відмовився визнавати своєю власністю. Сказав, що їх йому передала малознайома жінка в італійському місті Падуя для передачі родичам у м.Стрий", — йдеться у повідомленні.

Виявлене срібло службовці вилучили. За недекларування товарів йому може загрожувати штраф, який становитиме 100% вартості незадекларованого товару (ст.472 Митного кодексу України). Справу скерують до суду.

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