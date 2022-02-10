12 мільйонів гривень для закупівлі та обладнання восьми мобільних інклюзивно-ресурсних центрів виділили з бюджету області та громад. Фахівці всередині транспорту зможуть надавати психолого-педагогічну допомогу, оцінювати розвиток дитини та коригувати поведінку за допомогою ігор та навчальних матеріалів. Про таке повідомила кореспондентка Суспільного, яка була на презентації машин.

Усі вісім мініавтобусів обладнанні дидактичними матеріалами для дітей з інвалідністю з віддалених населених пунктів, які не мають можливості навчатися в інклюзивних класах та відвідувати психологів та логопедів. Всередині машини обладнані навчальними матеріалами, іграми для розвитку дитини.

Суспільне Одеса

Автівки закупили для розвитку дітей з інвалідністю у найбільші громади області. Один з восьми мобільних центрів поїде до Великомихайлівської ОТГ. Там його потребують 128 дітей з інвалідністю, каже директорка місцевого інклюзивно-ресурсного центру Вікторія Райковська. За її словами, раніше ці діти були вимушені самостійно навчалися вдома, не було змоги оцінювати їх стан та надавати допомогу.

Суспільне Одеса

Виїжджати центри будуть планово після отримання заяв від батьків.

"Сьогодні 2375 дітей з особливими освітніми потребами мають змогу отримати навчання поруч зі своїми однолітками і, окрім того, отримувати і корекційні, і реабілітаційні послуги в закладі загальної та середньої освіти. На сьогодні, у нас 115 дітей з особливими освітніми потребами мають змогу отримати професію у закладах професійно-технічної освіти. Загальна вартість ось цих 8 автобусів – це 12 мільйонів гривень. Вартість одного автобуса разом з переобладнанням та дидактичними матеріалами – 1,5 мільйона гривень", – розповів директор Департаменту освіти та науки Одеської обладміністрації Олександр Лончак.

Читайте також