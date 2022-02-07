З наступного тижня на південному кордоні України розпочнуть роботу три гвинтокрили Н125 Прикордонної служби України. Їх військові отримали від Франції. Про таке повідомила кореспондентка Суспільного, яка спілкувалася із пілотами.

Гвинтокрили обладнанні оптико-електронною системою спостереження. За їх допомогою прикордонники зможуть знімати відео та передавати його на базу в реальному часі. Також такий літальний апарат дозволяє виконувати пошуково-рятувальні роботи, перевозити поранених та виявляти мігрантів. Для них побудували окремий майданчик, а 15 військовослужбовців пройшли курс підвищення кваліфікації у Франції.

"Найбільш доцільним є використання цих гвинтокрилів для моніторингу державного кордону. Також на даних вертольотах, завдяки їх обладнанню, є можливість виконання пошуково-рятувальних робіт, перевезення вантажів на зовнішній підвісці вагою до 1400 кілограм і, звичайно, перевезення особового складу", — розповів старший командир гвинтокрилу Олександр Бабельник

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

У повітрі техніка може перебувати до трьох годин, за які використовує до 120 літрів палива. Злітна маса Н125 — 2370 кілограмів, водночас його максимальна швидкість складає 220 км/год. На борту одночасно можуть розміститися до п'яти людей.

"На даних гвинтокрилах встановлене новітнє моніторингове обладнання. А саме – камера флір та прожектор, що дає змогу використовувати їх у комплексі. Прожектор буде підсвічувати, слідкувати за місцем знімання. Також на цій камері встановлена можливість для використання її у зйомці в інфрачервоному світлі", — додав Олександр Бабельник.

Загалом, до ескадрилій Одеси та Харкова планують доставити 24 гвинтокрили типу Н125. Наразі в Одесі їх п'ять.

Що відомо

4 лютого на Одещину прибули три нових вертольоти. Їх для патрулювання регіону будуть використовувати прикордонники. Ескадрилью області поповнили борти французької компанії AIRBUS H125. Фірма поставляє до Одеси техніку в рамках угоди між урядами України та Франції.

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