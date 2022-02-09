На Одещині лікарні отримають шість кисневих станцій

В закладах охорони здоров'я на Одещині встановлять шість кисневих станцій. На кожну з них з державного бюджету виділили 3 199 000 грн. Про це повідомили у пресслужбі Урядового порталу.

Станції придбало державне підприємство "Медзакупівлі України". Їх будуть використовувати для забезпечення роботи обладнання у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації. Нові кисневі отримають:

"Білгород-Дністровська центральна районна лікарня";

"Дитяча міська клінічна лікарня № 3" в Одесі;

"Одеська обласна клінічна лікарня";

"Одеський обласний онкологічний диспансер";

"Тарутинська центральна лікарня";

"Татарбунарська багатопрофільна лікарня".

За даними Міністерства охорони здоров'я України, кожна станція може виробляти до 500 літрів кисню за хвилину. Обладнання має додаткові газоаналізатори та витратоміри. Станціями можна буде керувати дистанційно, зокрема контролювати кількість та якість кисню.

Всього для українських лікарень закупили 225 кисневих станцій.

Читайте також

Одещина – друга за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу

В Одеській області на 25% зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Бустерною дозою проти COVID-19 в Одесі щепилися 13 тисяч людей

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області