COVID-19 на Волині: більше тисячі нових випадків за добу, шість – летальні

За добу на Волині підтвердили 1 118 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували шість смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 10 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Одужали 589 людей. По два летальні випадки зафіксували Нововолинську та Шацькій громаді, по одному в Луцькій та Підгайцівській ТГ.
За добу методом ПЛР протестували 3 012 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 235
- Боратинська ТГ – 4
- Берестечківська ТГ – 15
- Городищенська ТГ – 20
- Горохівська ТГ – 62
- Доросинівська ТГ – 4
- Ківерцівська ТГ – 21
- Колківська ТГ – 5
- Копачівська ТГ – 3
- Мар’янівська ТГ — 4
- Олицька ТГ — 5
- Підгайцівска ТГ – 54
- Торчинська ТГ – 3
- Рожищенська ТГ – 22
- Цуманська ТГ — 6
- Володимир-Волинська ТГ – 95
- Затурцівська ТГ — 3
- Зимнівська ТГ – 10
- Іваничівська ТГ – 27
- Литовезька ТГ — 1
- Локачинська ТГ — 7
- Нововолинська ТГ –72
- Оваднівська ТГ- 2
- Павлівська ТГ – 11
- Поромівська ТГ — 1
- Устилузька ТГ — 25
- Камінь- Каширська ТГ – 56
- Любешівська ТГ – 35
- Маневицька ТГ – 41
- Прилісненська ТГ – 6
- Велицька ТГ – 3
- Вишнівська ТГ — 5
- Голобська ТГ – 11
- Дубечненська ТГ — 2
- Дубівська ТГ – 30
- Забродівська ТГ — 6
- Ковельська ТГ – 108
- Колодяжненська ТГ – 10
- Люблинецька ТГ – 20
- Любомльська ТГ – 12
- Поворська ТГ — 6
- Ратнівська ТГ – 9
- Рівненська ТГ — 1
- Самарівська ТГ – 4
- Сереховичівська ТГ – 1
- Смідинська ТГ — 1
- Старовижівська ТГ — 14
- Турійська ТГ – 6
- Шацька ТГ — 14
За весь час пандемії в області захворіли 120 454 волинянина. 104 581 людина одужала від COVID-19. 2 306 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 120 недужих на коронавірус волинян та дев'ять летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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