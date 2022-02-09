COVID-19 на Волині: більше тисячі нових випадків за добу, шість – летальні

За добу на Волині підтвердили 1 118 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували шість смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 10 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 589 людей. По два летальні випадки зафіксували Нововолинську та Шацькій громаді, по одному в Луцькій та Підгайцівській ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 3 012 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 235

Боратинська ТГ – 4

Берестечківська ТГ – 15

Городищенська ТГ – 20

Горохівська ТГ – 62

Доросинівська ТГ – 4

Ківерцівська ТГ – 21

Колківська ТГ – 5

Копачівська ТГ – 3

Мар’янівська ТГ — 4

Олицька ТГ — 5

Підгайцівска ТГ – 54

Торчинська ТГ – 3

Рожищенська ТГ – 22

Цуманська ТГ — 6

Володимир-Волинська ТГ – 95

Затурцівська ТГ — 3

Зимнівська ТГ – 10

Іваничівська ТГ – 27

Литовезька ТГ — 1

Локачинська ТГ — 7

Нововолинська ТГ –72

Оваднівська ТГ- 2

Павлівська ТГ – 11

Поромівська ТГ — 1

Устилузька ТГ — 25

Камінь- Каширська ТГ – 56

Любешівська ТГ – 35

Маневицька ТГ – 41

Прилісненська ТГ – 6

Велицька ТГ – 3

Вишнівська ТГ — 5

Голобська ТГ – 11

Дубечненська ТГ — 2

Дубівська ТГ – 30

Забродівська ТГ — 6

Ковельська ТГ – 108

Колодяжненська ТГ – 10

Люблинецька ТГ – 20

Любомльська ТГ – 12

Поворська ТГ — 6

Ратнівська ТГ – 9

Рівненська ТГ — 1

Самарівська ТГ – 4

Сереховичівська ТГ – 1

Смідинська ТГ — 1

Старовижівська ТГ — 14

Турійська ТГ – 6

Шацька ТГ — 14

За весь час пандемії в області захворіли 120 454 волинянина. 104 581 людина одужала від COVID-19. 2 306 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 120 недужих на коронавірус волинян та дев'ять летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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