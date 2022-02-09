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COVID-19 на Волині: більше тисячі нових випадків за добу, шість – летальні
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: більше тисячі нових випадків за добу, шість – летальні

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: більше тисячі нових випадків за добу, шість – летальні Суспільне Волинь

За добу на Волині підтвердили 1 118 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували шість смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 10 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 589 людей. По два летальні випадки зафіксували Нововолинську та Шацькій громаді, по одному в Луцькій та Підгайцівській ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 3 012 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 235
  • Боратинська ТГ – 4
  • Берестечківська ТГ – 15
  • Городищенська ТГ – 20
  • Горохівська ТГ – 62
  • Доросинівська ТГ – 4
  • Ківерцівська ТГ – 21
  • Колківська ТГ – 5
  • Копачівська ТГ – 3
  • Мар’янівська ТГ —   4
  • Олицька ТГ  — 5
  • Підгайцівска ТГ – 54
  • Торчинська ТГ – 3
  • Рожищенська ТГ – 22
  • Цуманська   ТГ — 6
  • Володимир-Волинська ТГ – 95
  • Затурцівська ТГ — 3
  • Зимнівська ТГ – 10
  • Іваничівська  ТГ – 27
  • Литовезька ТГ — 1
  • Локачинська ТГ —  7
  • Нововолинська ТГ –72
  • Оваднівська ТГ- 2
  • Павлівська ТГ – 11
  • Поромівська ТГ — 1
  • Устилузька  ТГ — 25
  • Камінь- Каширська ТГ – 56
  • Любешівська ТГ – 35
  • Маневицька ТГ – 41
  • Прилісненська ТГ – 6
  • Велицька ТГ – 3
  • Вишнівська ТГ — 5
  • Голобська ТГ – 11
  • Дубечненська  ТГ — 2
  • Дубівська  ТГ – 30
  • Забродівська ТГ — 6
  • Ковельська ТГ – 108
  • Колодяжненська ТГ – 10
  • Люблинецька ТГ – 20
  • Любомльська ТГ – 12
  • Поворська ТГ — 6
  • Ратнівська ТГ – 9
  • Рівненська ТГ — 1
  • Самарівська ТГ – 4
  • Сереховичівська ТГ – 1
  • Смідинська ТГ — 1
  • Старовижівська ТГ — 14
  • Турійська ТГ – 6
  • Шацька ТГ — 14

За весь час пандемії в області захворіли 120 454 волинянина. 104 581 людина одужала від COVID-19. 2 306 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 120 недужих на коронавірус волинян та дев'ять летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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