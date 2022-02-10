Захисні споруди Ужгорода з'явилися у застосунку Google Maps

31 захисну споруду міста Ужгород можна знайти в застосунку Google Maps. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Facebook.

"Завдяки мобільному додатку Google Maps та зусиллям фахівців з "Асоціації пожежників-добровольців" і "Громадського Штабу оборони Закарпаття" можна побачити 31 подібний об’єкт, який знаходиться в межах обласного центру", — йдеться в повідомленні.

Також додаток дозволяє прокласти маршрут до захисних споруд. Як повідомили у ДСНС Закарпаття, невдовзі автори планують створити такі карти і для інших міст області.

ДСНС Закарпаття

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