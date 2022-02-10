800 людей може вмістити протирадіаційне укриття в селі Великі Лази Ужгородського району. Про це Суспільному розповіла директорка місцевого ліцею, де розташована захисна споруда, Віра Данко.

Суспільне Закарпаття

Тринадцятирічний Ростислав навчається у восьмому класі Великолазівського ліцею. Хлопець розповів, що знає, як себе поводити й куди йти у разі надзвичайних подій. Їм з однокласниками розповідали про це на уроках.

"Нам показували приклади, наприклад, коли у нас сигналізація спрацьовувала, куди треба йти. Не треба панікувати, тихенько спуститися, пропускати людей, котрі йдуть по твоїй стороні, найголовніше – не панікувати, тому що у нас тут є "люк", де усе буде нормально", — розповів Ростислав.

Суспільне Закарпаття

Люком восьмикласник називає укриття, яке розташоване в ліцеї. Тут із 2018 року замінили електропроводку, встановили фільтри на водопостачання та нову систему очищення повітря, — розповіла директорка Віра Данко. За її словами, за потреби укритися тут зможуть 800 людей.

"На сьогодні ми можемо сказати на 100% приведено в порядок понад 50% приміщень, їх дуже багато, вони були у дуже "плачевному" стані. Розраховане приміщення і для місцевого населення, не тільки для персоналу, не тільки для дітей, але й для місцевого населення", — розповіла Віра Данко.

Суспільне Закарпаття

Захисне укриття у Великолазівському ліцеї — найбільше в Баранинській територіальній громаді, — розповів спеціаліст сільради Михайло Іванцик. Також є інші місця, які можна використати в разі надзвичайних ситуацій.

"Попередньо у нас є місця-укриття на базі колишніх сільських рад, тобто зараз це у селі Ярок, у Великих Лазах, у Холмцях, Руських Комарівцях та при Баранинській сільській раді. Наша громада така, що певна кількість жителів має власні підвальні приміщення, окрім при будинках, наприклад, у селі Нижнє Солотвино є свої винні підвали, теж на певний період часу можна укритися", — розповів Михайло Іванцик.

Суспільне Закарпаття

За його словами, укриттями можуть скористатися всі жителі Баранинської територіальної громади — а це майже 13 тисяч людей із 12 сіл.

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