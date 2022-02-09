Сирени та захисні споруди перевіряли в Ужгороді. В якому стані укриття

Менш як 40% захисних споруд Ужгорода готові до укриття людей в надзвичайних ситуаціях. Це Суспільному розповів начальник міського відділу цивільного захисту населення Сергій Дмитрієв. За його словами, у місті є 13 стаціонарних сирен, кожну з них чути на пів кілометра. В якому стані зараз укриття та що потрібно брати в разі евакуації.

В Ужгородському професійному ліцеї на вулиці Гагаріна розташоване укриття, яке вміщує 750 людей, — розповів відповідальний за цю захисну споруду Леонід Марушко. Стіни мають товщину до метра, двері – герметичні. Є також дизельна електростанція, яка контролює якість повітря у приміщенні.

"Двигун дизельний стоїть. Вони встановлювалися колись на військових катерах. Вони дуже надійні у використані. Одне, що він дуже громіздкий і дуже багато палива вживає. Для запасу у нас 200 літрів палива і ще 50 літрів доповнення. Вистачить десь на годин 10 для того, щоб користуватись. А залити цю ж місткість при сучасному двигуні — вистачило б на тиждень", — розповів Леонід Марушко.

Суспільне Закарпаття

У разі надзвичайної ситуації людина повинна взяти з собою "тривожну валізу", — сказав інструктор із цивільного захисту населення Владислав Шако. Чоловік проводить курси з цивільного захисту населення.

"Рюкзак, бажано об’ємом не більше 30 літрів. Харчові продукти до 3-х діб. Ніж обов’язково, ліхтарик, дві пари білизни, аптечка. Взяти із собою документи при випадку евакуації, дублікати ключів від квартири та машини, декілька пакетів, можна взяти сміттєвих, малих, якщо треба, розрізаємо і використовуємо їх, як намет чи укриття від дощу чи вітру. От це основне з тих речей, які необхідно брати з собою у випадку евакуації", — розповів Владислав Шако.

Суспільне Закарпаття

Також укриття є в ужгородській школі №3. Це перший поверх будівлі, де можуть перечекати надзвичайну ситуацію охочі. А ще — підвал. Він вміщує до 300 людей, — розповів спеціаліст відділу цивільного захисту населення міськради Ростислав Чопик. У приміщенні є вентиляційна система, лавиці та вбиральня.

"Якщо дивитися на цю табличку, то можна сказати так, що коли населення отримає певні сигнали цивільного захисту, повідомлення про надзвичайні події, має можливість перший поверх використати для укриття. Для саме персоналу школи, вчителів та здобувачів освіти внизу є підвал. Він облаштований всіма засобами захисту, у тому числі аптечками, має санвузол, має воду, освітлення", — розповів Ростислав Чопик.

Суспільне Закарпаття

У разі небезпеки в Ужгороді лунатимуть сирени, гучномовці, населення про небезпеку повідомлятиме Суспільна телерадіокомпанія, також жителі отримуватимуть смс-сповіщення.

"У разі виникнення надзвичайних ситуацій буде приходити смс-повідомлення на усі телефони, які будуть знаходитися на обслуговуванні будь-якої вишки, які знаходяться на території міста Ужгород. Не тільки мешканці Ужгорода отримають повідомлення, отримає будь-яка особа, яка знаходиться на території міста Ужгород. Підписали ми відповідний договір три роки тому, ми були першими в Україні", — розповів начальник ужгородського міського відділу цивільного захисту населення Сергій Дмитрієв.

В Ужгороді є загалом 42 захисні споруди. Також майже 600 найпростіших укриттів: підвали й цокольні приміщення. З їх переліком та розташуванням можна ознайомитися на сайті ДСНС і міської ради.

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